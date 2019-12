Vreugdevuur schrikbeeld voor paardenrusthuis in Uddel

Apeldoorn­se volkszan­ger Frank van Etten genomi­neerd voor een Edison: ‘dit is wel een dingetje!’

11 december Volkszanger Frank van Etten (37) uit Apeldoorn is superblij dat hij is genomineerd voor een Edison, in de categorie Hollands. Maar hij weet nog niet zo goed hoe hij ermee moet omgaan. ,,Dit is wel een dingetje!’’, zegt hij na enig nadenken.