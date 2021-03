Vriend (33) verdacht van verkrachten net bevallen meisje (17) in Apeldoorn

Apeldoorn hakt knopen door over nieuw zwembad, mede dankzij de mariniers

5 maart Het nieuwe zwembad dat in Apeldoorn-Noord komt, krijgt definitief een 25 meter-bad als grootste bassin. Een wedstrijdbad van 50 meter zit er niet in, concludeert de gemeente. Wel is er goed nieuws voor duikliefhebbers: een verdiept deel is een serieuze optie. Dankzij het Korps Mariniers.