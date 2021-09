Vrienden herdenken omgekomen Stijn (23) in Apeldoorn: ‘Iedereen was gek op hem’

video Handelaar Jan (69) sluit opvallende deals in lezersru­briek de Stentor: ‘Bos rozen geeft me een goed gevoel’

31 augustus Hij walgt van Marktplaats. ‘Daar krijg ik geen reacties.’ En Franse berichten op Vinted begrijpt hij niet. Maar in de lezersrubriek ‘Lezers helpen lezers’ in de Stentor voelt Jan Weppelink zich als een vis in het water. De Beekberger valt in de rubriek vrijwel wekelijks op met zijn excentrieke vraag en aanbod.