Vriendengroep op de vuist met fietsendief in Apeldoorn

Hitte remt de kooplust in de winkelstra­ten

6:00 ,,Zou jij hier zijn als je er geen artikel over had moeten schrijven? Nee? Nou ik zou met dit weer ook niet gaan shoppen’’, geeft Mona Karame eerlijk toe. De verkoopster van het dameslabel Moss Copenhagen in Zwolle slijt deze zomerdagen in eenzaamheid. Geen vrouw die nu op zoek is naar een designerjurk.