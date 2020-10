Vriendenstichting gaat begraafplaats-met-die-poort in Apeldoorn nog mooier maken

Markt in centrum Apeldoorn zat dit weekend op het randje van ‘te druk’

19 oktober Het was zaterdag soms eigenlijk nog te druk op de warenmarkt in het centrum van Apeldoorn. Dat concludeert de gemeente op basis van tellingen. Op de Hoofdstraat en elders in het centrum was het ook redelijk druk, maar dat leidde niet tot problemen. De situatie bleef overal beheersbaar.