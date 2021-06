Vriendin van vermoorde Apeldoorner (55) in Kenia ondervraagd over ‘rammelende’ verklaring

De vriendin van de 55-jarige Apeldoorner Herman Rouwenhorst die vrijdag werd vermoord in zijn appartement in een buitenwijk van de havenstad Mombasa, is gisteren urenlang ondervraagd door de politie. De verklaring van de vrouw bevat hiaten en roept op sommige punten vragen op, melden Keniaanse media.

Vijf rechercheurs uit Nairobi en Mombasa zaagden de vrouw flink door over haar rammelende verklaring. De Keniaanse vertelde dat zes mannen donderdagavond het appartement in de buitenwijk Shanzu binnenstormden. Drie indringers zouden haar met geweld naar buiten hebben gesleept. Daarna zou ze zijn gedwongen in de wagen van haar vriend te stappen en naar het Serena Beach Hotel te rijden, zo'n 300 meter verderop. De mannen verdwenen nadat ze haar handen aan het stuur hadden vastgebonden, aldus de vrouw.

Mensen die haar hulpgeroep hoorden, zouden haar daarna hebben bevrijd uit haar benarde situatie. “Terwijl ze me losmaakten, vernam ik dat de overige drie indringers mijn man hadden vermoord”, citeren Keniaanse media uit haar verklaring.

Multimiljonair

Herman Rouwenhorst (55) zou multimiljonair zijn geweest met eigendommen in vier gebieden aan de toeristische kust ten noorden van Mombasa. Volgens de Keniaanse kwaliteitskrant The Standard bezat hij ook verschillende uitgaansgelegenheden in de regio's Mombasa en Kilifi, zo'n 70 kilometer noordelijker.

De Nederlander emigreerde zes jaar geleden naar Kenia nadat hij tijdens een vakantie verliefd was geworden op een Keniaanse. Met haar kreeg hij twee kinderen. In Nederland laat hij drie kinderen na uit een eerdere relatie. Rouwenhorst runde met zijn broer 30 jaar een houthandel in Apeldoorn. Hij was geen mede-eigenaar meer maar kwam elk jaar wel een aantal weken over.

,,Hij had een goed leven in Kenia en werkte er niet. Herman was aan het afbouwen. Een normale man, die hield van een biertje. Vissen was zijn grote hobby. Mijn broer heeft nooit verkeerde dingen gedaan en zat niet in het criminele circuit. Daar was hij de man ook niet naar’’, verklaarde broer Willem zaterdag tegenover De Stentor.

De Keniaanse vriendin van zijn broer vertelde hem vrijdag over de telefoon dat de indringers Herman hadden verrast in zijn slaap.

Gekneveld

Rouwenhorst werd vrijdag gevonden in zijn woning in een appartementencomplex in Shanzu, een buitenwijk van Mombasa. Hij lag volgens Keniaanse media op of in bed met vastgebonden handen en voeten en een prop in zijn mond. Hoe hij om het keven kwam, is nog onbekend. Autopsie moet daar uitsluitsel over geven. De politie gaat uit van moord.

De zaak roept herinneringen op aan de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen (69). Zijn stoffelijk overschot werd op vrijdag 13 september 2019 gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa in een buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het lichaam vertoonde sporen van martelingen. Zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht, verklaarde de politie.

Geen paniek

De regionale politiecommissaris van de kuststrook bij Mombasa spreekt van een ‘geïsoleerd geval’ dat geen aanleiding is voor paniek onder buitenlandse bezoekers en expats in Kenia. ,,Het is een georganiseerd iets tegen iemand met veel buren en klanten die eruit is gepikt. We zoeken daarom binnen en buiten zijn huishouden naar een verband met de zaak’’, zei John Elungata.

Volledig scherm Regiocommissaris John Elungata tijdens zijn persbriefing, vrijdag in Mombasa. © Nation.co.ke