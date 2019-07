Vriendjes maken op Apeldoornse buurtcamping Matenpark

Ze zitten samen lekker te kleuren in het kleurboek, aan de picknicktafel onder het grote doek. ,,Wij zijn nu vriendinnetjes, we wonen vlak bij elkaar, leuk hè. De camping is heel leuk, we willen hier altijd wel blijven”! Zeggen twee jonge meisjes enthousiast die het volgende moment alweer achter elkaar aanrennen op het campingterrein. Ook de 10-jarige Quintino geniet van het weekeindje kamperen bij hem om de hoek. Hij glundert helemaal als hij over zijn ervaringen op de camping mag vertellen. ,,Ik heb nieuwe vriendjes gemaakt en we doen hier leuke dingen. Er was een meneer met slangen, van hem heb ik veel geleerd. En we gaan ook nog muizenvallen zetten. Ja, best jammer dat het vandaag alweer is afgelopen”.