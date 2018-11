Vrijeschool de Vijfster na verbouwing lichter en energiezuinig

Vondst raketwer­per en automati­sche geweren in Hengelo: mogelijk link met Veluwse verdachten

2 november Bij een inval in een woning in Hengelo is vrijdagochtend een groot arsenaal zware wapens aangetroffen. Het gaat om onder meer een raketwerper, raketten en meerdere automatische geweren. Een 29-jarige man uit Hengelo is aangehouden.