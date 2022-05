Vrijheid, blijheid op nieuw Maaiveld Festival in Apeldoorn

Volleybal­kam­pi­oen Dynamo krijgt huldiging op Raadhuis­plein in Apeldoorn

Het had wat voeten in de aarde, maar Draisma Dynamo krijgt alsnog een huldiging op het Apeldoornse Raadhuisplein ter ere van het behaalde landskampioenschap bij de volleybalmannen. Donderdag 2 juni worden spelers en begeleiding in het zonnetje gezet door de gemeente.

17:39