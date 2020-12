Vrijspraak voor doodrijden Apeldoorner Mike ter Halle

Y.C. reed in de nacht van 10 augustus 2019, op de Kayersdijk in Apeldoorn, Ter Halle aan met zijn auto. Die raakte zwaargewond en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zin verwondingen. C. had even daarvoor bij een tankstation ruzie gekregen met Ter Halle en wat vrienden van hem. Toen C. in zijn auto vertrok gingen de vrienden er achteraan. Op de Kayersdijk haalden ze hem in en stopten op de weg. Mike sprong uit de auto en stoof op de auto van C. af. C., die alleen was, stuurde gauw naar links om de Haringvliet in te rijden. Daarbij reed hij over Ter Halle heen. C. claimt Mike nooit gezien te hebben.