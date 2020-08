Vrijspraak voor kluisdiefstal in Apeldoorn: gebrek aan bewijs

Op de zitting van twee weken geleden bleek al dat het bewijs tegen E.B. op zijn zachtst gezegd mager is. Geen vingerafdrukken, DNA of schoensporen bijvoorbeeld, of enig ander aanknopingspunt dat de man in de woning is geweest. Er is ook geen buit bij hem aangetroffen. Niettemin eiste de officier van justitie een half jaar cel tegen hem. Omdat twee agenten de man herkend zeggen te hebben van de camerabeelden, die vanuit een buurhuis zijn gemaakt.