Vrijwillig tegen de lamp lopen bij alcoholcontrole op Radio NL muziekfeest in Apeldoorn

Vrijwillig laten testen of je aangeschoten of anders onder invloed bent. Dat kan zondag bij de Radio NL Zomertour in Apeldoorn. Willen mensen daar aan meewerken? Ja, zegt de organisatie die het aanbiedt.

Vrolijke muziek, lekker zonnetje, biertje erbij. Dat zou zondag bij een aantal bezoekers van het muziekfeest best tot een glaasje teveel kunnen leiden. Teveel om achter het stuur te kruipen, in elk geval. Het ROV Oost-Nederland, een centrum voor verkeersveiligheid, wil daar aandacht voor. Daarom gaat een campagneteam ter plekke aan mensen aanbieden zich vrijwillig te laten testen op het alcoholpromillage of de aanwezigheid van drugs of medicijnen in het lichaam.

Nieuwsgierig

De vraag is of iemand die zelf weet dat ‘ie het nodige achter de knopen heeft, zich laat testen. ,,Je zou denken van niet, maar toch gebeurt dat best vaak’’, vertelt woordvoerder Henrike Overdijk over de ervaringen van eerdere evenementen. Uit nieuwsgierigheid happen mensen toe. Vaak in de overtuiging dat zij best nog achter het autostuur zouden mogen kruipen. ,,En dan blijkt regelmatig dat ze toch net over de grens zijn gegaan waarop ze níet meer mogen rijden.’’ Het zorgt volgens Overdijk voor meer bewustwording. ,,Het is het seintje: hee, die laatste had ik toch niet mogen drinken.’’

Eerder deze maand is eenzelfde soort actie in het centrum van Harderwijk gehouden. Daar werden 95 blaastesten afgenomen en 32 drugstesten, vertelt Overdijk. Van hen bleken 27 mensen bleken een te hoog alcoholpromillage te hebben (,,Vaak net iets te veel’’), vier mensen testten positief op drugs.

Taxi

Als zondag blijkt dat een beschonken persoon wel van plan was om te gaan rijden, helpt het ROV-team zoeken naar alternatief vervoer. ,,Nee, het is niet zo dat wij dan de taxi naar huis betalen. We gaan het gesprek aan om bijvoorbeeld te kijken of er iemand anders als bob kan dienen. Vaak lukt het wel om dan een oplossing te vinden.’’