Vrijwilligers maken sprengen De Goudvink in Ugchelen bladvrij

videoTientallen vrijwilligers hebben zaterdagochtend de sprengen rond de Goudvink in Ugchelen schoon gemaakt. Het blad werd verwijderd, zodat het water goed kan blijven stromen. Onder hen ook kinderen, die na afloop een heus beekruimersdiploma kregen. De kinderen kregen ook te zien wat er zoal in de sprengen leeft. Voor alle vrijwilligers waren er oliebollen en er stond een broodje kroket klaar. De organisatie van de schoonmaakactie was in handen van de Commissie Water van Dorpsraad Ugchelen.