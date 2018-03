Vrouw (22) bijt omstander na winkeldiefstal in Apeldoorn

De vrouw had spullen gestolen uit een winkel en werd vervolgens door medewerkers op straat aangesproken. Daarop gedroeg de vrouw zich recalcitrant, omstanders hebben de vrouw vastgehouden tot de politie er was. Ook een vrouw uit Almelo, die toevallig ter plaatse was, hielp met het in bedwang houden, maar zij werd door de vrouw gebeten. De dader werd door de omstanders op de grond gelegd en in bedwang gehouden totdat de politie ter plaatse was. De gebeten vrouw uit Almelo moest behandeld worden door een huisarts.