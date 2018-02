Vrouw (29) uit Apeldoorn krijgt werkstraf voor mishandelen van agent

Meer automobilisten geflitst in 2017 op de Jachtlaan in Apeldoorn

7 februari Automobilisten zijn in 2017 op de Jachtlaan in Apeldoorn vaker geflitst dan in 2016. In 2016 reden 12.923 bestuurders te hard over de westelijke rondweg, in 2017 waren dat er 13.481. In 2016 leverden de 12.923 snelheidsovertreders op de Jachtlaan de schatkist 657.092 euro op.