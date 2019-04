Vrouw (67) uit Apeldoorn die verdacht wordt van doodsteken van haar man naar Pieter Baan Centrum

De 67-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar man in Apeldoorn in juni 2018 wordt in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Een verzoek van haar advocaat om de verdachte vrij te laten, werd verworpen door de rechtbank in Zutphen.

Dat bleek vrijdag op de regiezitting in de rechtbank. Lamberta de V. zou op 1 juni met een mes in de borst van haar man gestoken hebben, ongeveer ter hoogte van zijn hart. De 64-jarige Hans overleefde de steekpartij niet. De V. vindt dat ze onterecht vast zit.

,,Ze blijft er bij dat ze haar man niet om het leven heeft gebracht’', zei haar advocaat Wiel Fleuren. Een wat broze en slechthorende De V. zat naast hem. Ze heeft het zwaar, eerst in detentie en nu in het Pieter Baan Centrum. ,,Het gaat beroerd. Ik zit daar opgesloten’', zei ze. Omdat ze zegt onschuldig te zijn, verzocht haar raadsman haar vrij te laten. Het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen. De rechters vinden dat ze tot de volgende zitting vast moet blijven zitten. De V. wordt in het PBC onderzocht waarna een rapport wordt uitgebracht.

Onderzoek afgerond

Het onderzoek naar de moord is inmiddels afgerond, zei de officier van justitie. Zo zijn er messen in de woning nader onderzocht en is het sporenonderzoek naar een bebloede handdoek afgerond.