Vrouw (69) op e-bike zwaargewond na aanrijding in Apeldoorn, telefoon automobiliste in beslag genomen

Frank (53) had het gevoel ‘op kussentjes’ te lopen, tot nieuwe operatie in ziekenhuis Zwolle hem hielp

Pijnlijke voeten, het idee op spelden of kussens te lopen. Zo’n 650.000 diabetespatiënten hebben er last van, maar er vanaf komen lukt niet. Maar dat gaat mogelijk veranderen. Een nieuwe operatiemethode, onder meer in het Zwolse Isala-ziekenhuis, kan de oplossing zijn. Patiënt Frank Pauli is een van de proefpersonen: ,,Ik merk nu al verschil.’’