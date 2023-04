Vrouw (85) zwaargewond bij uitslaande brand in Apeldoorn, vier woningen onbewoonbaar

Vierde klasse Prins Bernhard en ZVV’56 richten de blik al op het nieuwe seizoen, maar: ‘We willen in ieder geval geen laatste worden’

In een seizoen waarin zes van de twaalf clubs in de vierde klasse een stapje terug moeten doen, is het uithuilen en opnieuw beginnen voor Prins Bernhard en ZVV’56 al begonnen. Beide clubs weten dat ze komend seizoen vijfdeklasser zijn, maar proberen toch nog wat doelen te stellen voor het staartje van het seizoen.