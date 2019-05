Vrouw botst met auto op huisartsenpraktijk in Apeldoorn

Wachtruim­te maakt eind aan rij voor Voedsel­bank Apeldoorn

10:15 Voedselbank Apeldoorn werkt hard aan een wachtruimte. Cliënten hoeven dan niet langer in een lange rij langs het Kanaal op hun voedselpakket te wachten. ,,In weer en wind, dat is niet van deze tijd’’, zegt voorzitter Hetty Heddema. ,,In de wachtruimte is ook plek voor een kopje koffie, ontmoeting en een gesprek. We hebben ervaren dat onze klanten graag met lotgenoten praten.’’