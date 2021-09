Vrouw en hoofdverdachte van vermoorde Apeldoorner mag naar huis, of toch niet?

UPDATE Apeldoor­ner Herman Rouwen­horst (55) vermoord in Kenia, broer Willem geschokt: ‘Niet te geloven’

6 juni De 55-jarige ondernemer die in het Keniaanse Mombasa is vermoord blijkt Apeldoorner Herman Rouwenhorst. Dat bevestigt zijn broer Willem tegenover de Stentor. Rouwenhorst werd vrijdagochtend aangetroffen in zijn appartement. Volgens Keniaanse media lag hij op of in bed en waren zijn handen en voeten vastgebonden. Ook zat er een prop in zijn mond.