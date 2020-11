Vrouw gewond bij aanrijding Zutphensestraat in Apeldoorn, verkeersopstopping groot

Veluwse onderne­mers in Oostenrijk: ‘Dit jaar skiën zonder zingen en lalalage­bral’

22 november Enkele honderden Nederlanders hebben werk in Oostenrijk, vaak met eigen ondernemingen in de toeristensector. Hoe gaat het met ze en hoe bereiden ze zich in de coronatijd voor op het skiseizoen? De Stentor belt met een paar Veluwse ondernemers die in Oostenrijk actief zijn en vraagt hoe ze draaien. Wat denken ze: gaat het skiseizoen nog wel door en kunnen de Nederlanders nog op wintersport naar Oostenrijk?