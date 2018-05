Vrouw gewond bij ernstig ongeval in Beekbergen

Engels in les noodzake­lijk: voor regio en Saxi­on-stu­dent

16:32 Engels in colleges op het hbo is noodzakelijk. Voor studenten die de internationale beroepswereld in moeten, maar zeker ook de regio zelf, betoogt Saxion. Het is de enige manier om extra gevraagde werknemers naar Overijssel te krijgen, door ze al als student uit het buitenland te halen en vervolgens te behouden.