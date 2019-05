Vrouw in hartje centrum van Apeldoorn geschept door stadsbus

Terugkeer Haak in gemeente­raad Apeldoorn schiet VVD in verkeerde keelgat

6:29 De VVD-fractie in Apeldoorn heeft geen goed woord over voor de handelwijze van Lilian Braldt Haak. De man die eind vorige week besloot - solo - terug te keren in de gemeenteraad is zich echter van geen kwaad bewust.