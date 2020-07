Vrouw krijgt bloempot op hoofd gegooid vanuit flat kort na autobrand in Apeldoorn

De hulpdiensten kregen om 23.39 uur een melding van een voertuigbrand in de Aristotelesstraat. Verschillende buurtbewoners waren op het incident afgekomen. Eén vrouw kreeg, kort na de brand, een bloempot op haar hoofd. Die was vanuit een flat naar beneden gegooid.



,,Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht”, laat politiewoordvoerder Ronald van der Leeden weten. Of de brandende auto van de vrouw was en of een eerdere ruzie die dag in verband staan met de gegooide bloempot, wilde de politie niet zeggen. ,,Het onderzoek is in volle gang en dat willen we niet verstoren.”