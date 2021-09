Vrouw kruipt met ‘oerdomme’ actie door oog van de naald op spoorwegovergang Ermelo

Betalen voor natuur? Daar moet heel Apeldoorn over kunnen meepraten

18 september Is het acceptabel om parkeergeld te gaan heffen in Veluwse bossen? Of delen van de natuur af te sluiten? De Apeldoornse politiek houdt daar binnenkort een open discussie over. Inwoners en ondernemers kunnen daar dan ook hun zegje over doen.