Vrouw op leeftijd komt na botsing met fiets ten val in Apeldoorn

Het ongeluk vond plaats ter hoogte van de kruisng Noord. De oudere vrouw had last van haar been en heup en is ter controle meegenomen per ambulance naar het Gelre Ziekenhuis. Een woordvoerder van de politie gaf aan dat ze goed aanspreekbaar was. De politie heeft verklaringen opgenomen van getuigen van het ongeval en zorgt ervoor dat de fiets bij het slachtoffer thuis komt.