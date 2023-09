Vrouw overleden bij steekincident in Apeldoorn, verdachte aangehouden

met poll WijApel­doorn wil rol voor verenigin­gen bij inzamelen blikjes en flesjes met statiegeld: ‘rol van oud papier overnemen’

Het is hem een doorn in het oog, het afval dat nog steeds de Apeldoornse straten ontsiert. Martin Maassen weet dat de gemeente Apeldoorn actie onderneemt om dat probleem te tackelen, maar het moet volgens de vicefractievoorzitter van WijApeldoorn sneller, beter en misschien wel anders. ,,Waarom betrekken we er geen sportclubs of instellingen bij?”