Vrouw overleed in Apeldoorn bij beekje door noodlottig ongeval

De politie heeft het onderzoek naar de zaak nu afgerond. ,,Er is sprake van een noodlottig ongeval’’, luidt volgens een woordvoerder de conclusie. Hij doet geen mededelingen over de leeftijd, woonplaats of toedracht, omdat er geen sprake is van een misdrijf. ,,Dat is nu uitgesloten. Het gaat dus om hulpverlening en dan komen we op het vlak van de privacy.’’