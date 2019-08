Vrouw raakt gewond bij brand in appartementencomplex Apeldoorn

video Rudi loopt op klompen in aanloop naar Klompen­feest: ‘Kweek eerst eelt’

20:30 De klomp is vrijwel volledig uit het straatbeeld verdwenen, maar is nog wel het anker waar het Klompenfeest in Twello op drijft. Dat traditionele feest barst donderdag voor de veertigste maal los. Verslaggever Rudi Hofman trekt voor het eerst houten klompen aan en ervaart hoe het is daarop te lopen. En hoe reageren passanten?