Vrouw raakt gewond bij woningoverval, politie schakelt Burgernet in

video Vuurstapel­bou­wers in Uddel al klaar: palletberg mag niet hoger van de brandweer

20:17 Het liefst gingen ze nog wel even door met bouwen, de jongeren in Uddel. Maar de palletberg aan de Harderwijkerweg mag zaterdagmiddag niet meer hoger, vanwege de brandveiligheid. ,,Nu hebben we nog tweeduizend pallets over in de opslag, geen idee wat we daar mee moeten doen’’, vertelt Henrick Hop, één van de vuurbergbouwers.