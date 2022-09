Vrouw raakt zwaargewond bij val uit Slaaphuis in Apeldoorn

Het gaat om een dame van begin dertig die in de opvang verbleef. Ze viel rond half vijf in de middag een meter of drie naar beneden en raakte daarbij in elk geval gewond aan haar hoofd. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek des onheils met drie politieauto's en drie ambulances. De traumahelikopter was ook ter plekke, maar hoefde niet te worden ingezet.