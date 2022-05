Vrouw ramt met haar auto het licht uit een lantaarnpaal in Apeldoorn

met video Ernstig ongeval met fietser in Wilp, traumaheli landt halverwege weg naar ziekenhuis Zwolle om arts in te laten stappen

De trauma-arts is halverwege een ambulancespoedrit van Wilp naar Zwolle ingestapt in de ziekenwagen. De arts zat in de traumahelikopter die langs de A50 landde. De ambulance heeft een ernstig gewonde fietser aan boord, die net is aangereden op de Molenallee in Wilp.

24 mei