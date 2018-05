Vrouw staat haar mannetje bij zakslaan in Loenen

Zelfs de stoerste man was ze de baas. Maaike Beekman (20) wist zaterdag niet wat haar overkwam toen ze het Loenens kampioenschap zakslaan in de wacht sleepte. Dat ze zelfs Hans Ruegebrink (58) in het water sloeg, nadat die alle Loenense mannen had geëlimineerd, had ze nooit verwacht.

Oude volksspelen herleven. Zo ook het zakslaan, dat in de vorige eeuw in menig dorp werd beoefend. In Loenen was het zaterdag een groot succes. Het publiek genoot op het terrein aan de Groenendaalseweg met volle teugen van het spektakel boven een waterbassin. Uitdaging: met een jute zak gevuld met stro de tegenstander in het water meppen.