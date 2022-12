Vrouw uit Apeldoorn hielp 17-jarige aan sekswerk en heeft spijt, maar ontloopt straf niet

Supercup volleybal Dynamo knokt en toont veerkracht, maar komt toch tekort tegen Lycurgus in de Supercup

Dynamo is er niet in geslaagd de winst in de Supercup te prolongeren. In de eigen thuishaven ging het Groningse Lycurgus er met de grote beker vandoor na een enerverende vijfsetter. De wedstrijd ging alle kanten op, maar Lycurgus toonde zich in de laatste set het meest stabiel.

18 december