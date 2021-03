Vrouw uit Apeldoorn zet appartementencomplex op stelten met valse brandmelding en vernielingen

Organisa­ties klimaatpro­test Zwolle en Apeldoorn snappen brief burgemees­ters niet: ‘Juist goede afspraken over dit weekend’

13 maart Dat burgemeester Peter Snijders van Zwolle met stomheid zou zijn geslagen over de klimaatmanifestatie, komende zondag in Park de Wezenlanden, verbaast de organisatoren. ,,Wij zijn juist gerust over de situatie in Zwolle. Wij hopen dat de burgemeester hier ook vertrouwen in heeft.” In Apeldoorn speelt hetzelfde. ,,We hadden eerder een complimentje verwacht.’’