Vuilnisman dumpt lading afval in Apeldoorn vanwege beginnend brandje: ‘Er zit wel een luchtje aan’

Volgens Circulus is het zo goed als zeker dat een weggegooide batterij, die is gaan ontladen, de oorzaak van het brandje is. ,,Dit komt niet door het warme weer", zegt woordvoerster Friederike Kleijn. ,,Door de hitte kan wel broei ontstaan, maar dat is hier niet aan de orde. De chauffeur heeft adequaat en volgens de regels gehandeld door meteen de lading te lossen.”

Luchtje

Circulus, het afvalverwerkingsbedrijf dat het vuilnis in Apeldoorn ophaalt, gaat get afval weer opruimen. Dat kan wel nog even duren. Jeroen Gerritsen, die met zijn garagebedrijf in het pand zit waar het afval vlakbij gedumpt is, zegt geen last te ondervinden van de berg rommel voor zijn deur. ,,Zoiets kan gebeuren. Nee, de overlast valt reuze mee, al zit er wel een luchtje aan.”