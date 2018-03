Vuilniswagen dumpt brandend afval op straat in centrum Apeldoorn

Schennispleger: ‘Ik was niet rustig in mijn hoofd’

16:20 De rechter wil er niet te veel aandacht aan besteden. ,,Dit zijn schaamtevolle dingen.” De verdachte kan het alleen maar beamen. De 25-jarige man uit Apeldoorn die voor de rechtbank in Arnhem staat kan zich niet veel herinneren van het moment dat hij in juli 2016 op het Marktplein in Apeldoorn zijn broek naar beneden deed en met zijn geslachtsdeel begon te zwaaien.