Vuilniswagen vol met papier vat vlam in Apeldoornse wijk Zevenhuizen

Nog voor de brandweer kwam wisten de vuilnismannen de lading uit de wagen in de wijk Zevenhuizen te kiepen. Zo kon de brand snel geblust worden en werd voorkomen dat de vuilniswagen zelf ook in vlammen op zou gaan.

De medewerkers van de vuilniswagen concludeerden dat de brand was ontstaan doordat afval in de verkeerde bak was gegooid. De brandweer had de brand snel onder controle, maar was nog enige tijd bezig met nablussen.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat er in Apeldoorn brand uitbreekt in een vuilniswagen. In december ontstond er een paar straten verderop, aan de Oosterlaan, ook brand in een vuilniswagen. Dit zorgde voor een flinke berg afval op straat. Toen kwam de brand volgens de vuilniswagenbestuurder door batterijen tussen het afval; die kunnen door kortsluiting ontploffen of openbarsten, met brand als gevolg.