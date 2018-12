Vuurstapelbouwers in Uddel al klaar: palletberg mag niet hoger van de brandweer

Het is wachten op het kunstwerk van Van Houwelin­gen in het Apeldoorn­se Sprengen­park

13:02 Apeldoorn moet nog wachten op het kunstwerk van Hans van Houwelingen. In 2013 won hij de Wilhelminaring. Aan de oeuvreprijs zit een opdracht van de gemeente Apeldoorn vast. ,,Het is een tijdrovend proces, waar veel partijen bij betrokken zijn'', legt Van Houwelingen uit. ,,Maar alle gezichten staan nu dezelfde kant op. Het is nu afwachten of wat ik wil ook technisch uitvoerbaar is.''