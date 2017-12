Vuurwerk gooien naar agent is gelijk aan poging tot doodslag

VideoVuurwerk gooien naar hulpverleners of politie wordt keihard aangepakt door justitie. Het staat gelijk aan poging tot doodslag. ,,Illegaal vuurwerk van nu is niet hetzelfde als de strijkers van vroeger.”

Het gooien van vuurwerk naar agenten en hulpverleners tijdens de jaarwisseling wordt door justitie opgevat als een poging tot doodslag. Dat hebben politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland afgesproken.

,,In Arnhem hebben we onlangs een illegale partij vuurwerk aangetroffen met daarin Cobra 80’s. Dat noem ik geen rotje, maar een aanvalsgranaat”, zegt hoofdcommissaris Oscar Dros (inzet), politiechef van Oost-Nederland. ,,Een Cobra 80 heeft drie tot vier keer de kracht van een echte handgranaat. Dan hebben we het niet meer over knalvuurwerk, maar over explosieven. Daar past een andere straf bij.''

Dros maakt zich grote zorgen over de veiligheid van agenten, brandweermensen en ambulancemedewerkers die tijdens de jaarwisseling op straat werken. Tijdens oud en nieuw worden politiemensen en hulpverleners geregeld bestookt met vuurwerk. ,,Zij lopen risico’s om zwaargewond te raken. Dat geldt natuurlijk ook voor het publiek op straat. Met deze ‘aanvalsgranaten’ kunnen vreselijk ongelukken gebeuren. Het gooien van vuurwerk valt niet meer te beschouwen als baldadigheid. We zullen daar ferm tegen optreden.”

Ogen

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar: elk jaar belanden bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en zijn er ongeveer 11.000 incidenten. In veertig procent van de gevallen is vuurwerk de reden dat het misgaat.

Ook de politie wil dat vuurwerk wordt verboden. ,,Oud en nieuw moet een feest blijven”, zegt Dros. Het afsteken van vuurwerk heeft door de bloeiende handel in illegaal spul inmiddels zijn onschuld verloren, zo stelt de hoofdcommissaris. ,,Illegaal vuurwerk is online makkelijk verkrijgbaar. Criminelen verdienen er grof geld aan.''

Maandag werd in een huis in Kerkdriel 117 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De Arnhemse wijk Klarendal ontsnapte recent aan een kleine ramp toen in een woning boven een vol restaurant 100 kilo illegaal vuurwerk werd gevonden.

Dros hoopt dat de huidige maatschappelijke acceptatie van vuurwerk zal veranderen. ,,Ik doe hierbij een appel op ouders. Weet drommels goed waar uw kinderen mee bezig zijn. Dit is niet meer hetzelfde als de strijkers van vroeger.”

Je blaast zo een auto op

De politie vermoedt dat er in Nederland twintig verschillende soorten Cobra's in omloop zijn, waaronder nagemaakte. Ze worden vooral uit Polen of Italië gehaald. In Nederland gelden strenge regels met betrekking tot vuurwerk. Goedgekeurd vuurwerk mag niet meer dan 6 gram flitspoeder bevatten. Een Cobra 6 bevat al 50 gram flitspoeder en de Cobra 80 zelfs 200 gram. Je blaast er gemakkelijk een auto mee op, zo tonen filmpjes op internet.



Dat flitspoeder heeft bitter weinig nodig om te ontbranden, zegt een vuurwerkexpert van de politie. Vaak gaat het ongewild af. Dat kan door warmte, door wrijving of zelfs door statische elektriciteit. Ook de pakketvervoerder loopt gevaar. ,,Je zult als buurman maar een pakketje aannemen en te dicht bij de verwarming zetten'', zegt de expert.