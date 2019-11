Vuurwerk in de ban bij Apeldoornse kinderboerderijen: boete van honderd euro voor illegaal knallen

Trein richting Apeldoorn staat uur stil door aanrijding met wild zwijn

17 november Mensen die in Apeldoorn op de trein naar Enschede staan te wachten, moeten momenteel even geduld hebben. Er is sprake van een vertraging door een aanrijding met een ‘object’ bij Ugchelen. De trein die om 19.17 uur naar het oosten moest vertrekken is hierdoor vervallen.