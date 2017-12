Vuurwerkgigant Apeldoorn mag niet leveren

De Vuurwerkgigant in Apeldoorn mag dit jaar geen vuurwerk leveren. Het lijkt erop dat ook mensen die al besteld en betaald hebben, hun spullen niet krijgen. Eigenaar Evert Pieper is woest op de gemeente Apeldoorn, die geen vergunning heeft verstrekt.

De Vuurwerkgigant begon in november al met voorverkoop via internet, in de verwachting dat de vergunning afgegeven zou worden. Dat was namelijk de afgelopen 25 jaar ook het geval. Vorig jaar kwam die vergunning bovendien pas op 27 december binnen, zegt Pieper.

Dit jaar gaat die toestemming er helemaal niet komen. De gemeente stelt dat Pieper de vergunning te laat heeft aangevraagd om de hele procedure op tijd te kunnen doorlopen. Op zijn beurt zegt Pieper dat hij al in het voorjaar bij de gemeente een aanvraag heeft gedaan, maar steeds naar een later moment is verwezen. ,,Wie is hier nu te laat?''

Een gemeentewoordvoerder benadrukt evenwel dat Pieper in augustus de juiste formulieren kreeg, maar die in november pas indiende.

Geld terug



Het verkooppunt aan de Molenmakershoek ging donderdag 'gewoon' open, maar handhavers van de gemeente legden de handel na een paar uur volledig stil.

Pieper zegt al het geld van de bestellingen terug te betalen, maar hoopt alsnog de bestellingen - die wel in de opslag klaar liggen - te mogen uitgeven. Een gemeentewoordvoerder herhaalt donderdagavond echter desgevraagd dat ook daar geen toestemming voor komt.