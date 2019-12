Bij Robin Hood Vuurwerk, in een buitenwijk aan de rand van de stad is het druk. Af en aan lopen vooral vaders met hun zoons met tassen vol vuurwerk de winkel uit. In de winkel verlekkeren jongens zich voor het knallend aanbod. Op straat staat verkoper Nick Borst een sigaretje te roken met collega's. Het voorgenomen vuurwerkverbod van de gemeente, daar lachen ze om. Het is niet de oplossing, menen ze. ,,Stoppen met zeuren, dat is de oplossing,” vindt Nick Borst, ondanks het verbod dat boven de markt hangt, met een vrolijke lach. ,,Het is maar 1 dag per jaar. Laat mensen toch genieten als ze dat willen. Als iedereen zijn zooi opruimt en zich houdt aan de regels is er niks aan de hand. Weet je, in Nederland wordt gewoon alles ter discussie gesteld, dat is het probleem.”