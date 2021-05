Vuurwerkvondst bij Apeldoornse woning; politie en EOD doen onderzoek

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder nieuwe coronabe­smet­tin­gen, maar Staphorst en Zutphen schieten wel in het rood

8 mei In Oost-Nederland is het aantal nieuwe corona-besmettingen in vergelijking met een etmaal eerder met 31 personen verlaagd. Het aantal nieuwe besmettingen in 24 uur kwam uit op 655. Met name Staphorst en Zutphen vielen in negatieve zin op. In de Overijsselse gemeente ging het aantal positieve tests van 46,7 naar 75,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In de Gelderse gemeente ging het om een stijging van 37,6 naar 58,4.