VVD Apeldoorn beticht Haak van zetelroof

Op zoek naar een niet alledaagse vakantie­baan? Je vindt ’m in Apeldoorn

26 mei Vakantiewerk? Dan denk je niet één, twee, drie aan Groot Schuylenburg in Apeldoorn. Eerder aan bungalows schoonmaken in Beekbergen of hamburgers bakken bij de Julianatoren. Toch zoekt ook zorginstelling ‘s Heeren Loo vakantiekrachten. Met én zonder opleiding of achtergrond in de (gehandicapten)zorg. Recruiter Mi Sook de Bruin geeft tekst en uitleg.