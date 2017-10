VVD en D66 in Kamer: einde aan Accres-achtigen

Er moet een einde komen aan overheidsbedrijven die commerciële activiteiten aanbieden zoals lasergamen of escaperooms. Dat willen VVD en D66 in de Tweede Kamer. Ze werken aan een aanscherping van de wet en dat heeft mogelijk gevolgen voor Accres. De gemeente Apeldoorn wacht de plannen rustig af en ook bij Accres maken ze zich niet druk.

Accres wil in augustus volgend jaar een multi-activiteitencentrum (MAC) openen, dat onder meer een escaperoom, bowling- en lasergamecentrum behelst. Daarmee gaat Accres de concurrentie aan met ondernemers in en om de stad. Enkelen daarvan maakten bezwaar, omdat ze vinden dat een overheidsbedrijf hen niet zou moeten beconcurreren. De concurrentie zou bovendien oneerlijk zijn, omdat het met overheidsgeld opgebouwde Accres profiteert van schaalvoordelen die andere bedrijven niet hebben. 'Goed ondernemerschap', noemt de gemeente Apeldoorn dat. De gemeente en Accres wijzen er bovendien op dat Accres voor het funcentrum een aparte BV heeft opgericht en daarvoor zelf financiering heeft gevonden.

Binnen de grenzen

Wat Accres doet past binnen de grenzen van de bestaande wet, omdat daarin staat dat zoiets wel mag als het algemeen belang wordt gediend. ,,Maar dat wordt te gemakkelijk gezegd; er wordt oneigenlijk gebruik van de wet gemaakt", vindt VVD-Kamerlid Erik Ziengs. Samen met D66 heeft de VVD'er de onderhandelaars in de kabinetsformatie gevraagd de wet aan te scherpen. Maar mocht dit het regeerakkoord niet halen, dan hebben de partijen zelf een voorstel klaarliggen. ,,We willen gewoon niet dat de overheid ondernemertje gaat spelen. De overheid zou zich alleen nog op de markt moeten begeven als na onderzoek blijkt dat er geen marktpartij is die het wil oppakken."

Ondernemen

Accres -directeur Piet Hein Kolff is bekend met de initiatiefwet, maar maakt zich er geen zorgen om. ,,Wij hebben onze maatschappelijke en commerciële activiteiten gescheiden." Volgens Kolff heeft de aanpassing van de wet vooral als doel om gemeenten beter te laten motiveren wat het algemeen belang is. ,,Maar van een maatschappelijk belang is hier helemaal geen sprake. Wij zijn opgericht om te ondernemen en de gemeente heeft ons geen opdracht gegeven voor het MAC." En de vermeend oneerlijke schaalvoordelen? ,,Die zijn vergelijkbaar met de voordelen die een groot bedrijf als Heijmans heeft ten opzichte van kleinere aannemers." Ziengs ziet dat anders, en beschouwt het als onwenselijk. ,,Dat is zijn persoonlijke mening'", vindt Kolff.