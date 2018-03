VVD neemt voortouw bij formatie in Apeldoorn

Klem in het stemhokje; Apeldoornse Marijke baalt van te weinig ruimte in het stembureau

17:28 Het is haar woensdag gelukt, stemmen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Apeldoornse Marijke Simon kwam met haar scootmobiel bijna klem te zitten in een stemhokje, en stemde uiteindelijk met een los potlood en een plankje op de stembus zelf. ,,Het was een drama'', kijkt ze erop terug. De Apeldoornse stemde in de Ichtusschool aan de Kalmoesstraat.