‘Waanzin!’, roept de politie: vader van drie scheurt door Beekbergen met kleuters zonder zitje op de achterbank

Run op permanente woningen op Veluwse vakantie­par­ken (ook al rijzen prijzen de pan uit)

28 oktober Wie in het bezit is van een recreatiewoning op een Veluws vakantiepark dat transformeert tot woonwijk, kan zich in de handen wrijven. ,,Zodra de bestemming van een recreatiewoning verandert in een permanente woning, stijgen de prijzen enorm.”