Waar elders boekhandels de deuren sluiten, krijgt Apeldoorn er juist een grote winkel bij: ‘Voor de stad is het goed’

Auto verwoest in Apeldoorn: politie vermoedt brandstich­ting

Aanwonenden van de Germanenlaan in Apeldoorn zijn afgelopen nacht opgeschrikt door een autobrand. Het vuur werd rond kwart voor twee ontdekt waarna meteen 112 werd gebeld. Toen de brandweer arriveerde stond de voorzijde van de auto al volledig in brand. Het vuur was snel onder controle maar toen was de wagen al total loss. De brandweer had meteen al het vermoeden van brandstichting.

31 oktober