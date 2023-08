Waar is de flitspaal bij Apeldoorn gebleven?

Het wasmiddel van Silvia uit Apeldoorn groeit gewoon bij haar in de tuin

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Nou, daar weet Silvia Ratering uit Apeldoorn wel wat op. ,,Mijn wasmiddel groeit in de tuin. Dat kost mij dus helemaal niets.”